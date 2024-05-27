Светлана Светикова впервые рассказала о том, как в 18 лет была похищена серийным маньяком: «Села в машину и увезли»

Светлана Светикова является выпускницей «Фабрики звезд». Также она не раз участвовала в мюзиклах. У нее были бурные романы. С юных лет певица была в центре внимания. На этот раз в интервью Лауре Джугелии она рассказала, как начиналась ее карьера.

По словам Светиковой, однажды она столкнулась с домогательствами со стороны человека из продюсерской группы, но артистка смогла дать отпор. А в 18 лет Светикову украл серийный маньяк. Ей чудом удалось уйти от него невредимой.

«К сожалению, я пережила одну страшную историю. Я была украдена. Вот он уже отсидел свое. Насколько я знаю, этого человека больше нет. Он маньяк-серийник. Мне было 18 лет. Села в машину, и увезли. Такси оказалось не такси. Он меня отпустил, потому что я с ним говорила. Я недавно фильм смотрела про то, что единственная девочка осталась в живых, так как смогла с ним поговорить. Это моя история. Я стала ему другом, он мне доверился», — пояснила певица.

Она отметила, что чувствует таких мужчин. Артистка призналась, что однажды ее с другими «фабрикантками» привезли выступить на частном мероприятии. Светикова уверена, что там было много темпераментных мужчин, которых она опасалась, но ее подруга не видела подвоха, поэтому певица сама ее спрятала в машине и предупредила, что флиртовать с этими мужчинами нельзя.

«Я ее запихнула в машину, она сидела. А другие девочки согласились поехать дальше в гости и вернулись с подарками большими», — отметила звезда в YouTube-канале FAMETIME TV.