Фигуристка Татьяна Волосожар родила третьего ребенка в США

Татьяна Волосожар не так давно перестала скрывать третью беременность. Она уже растит дочку Анжелику, которой семь лет, а также сына Теодора, родившегося в 2021 году. Фигуристка наслаждается гармоничными отношениями с Максимом Траньковым. Примечательно, что недавно пара уехала в США. Спортсменка уже демонстрировала округлившийся живот.

И хоть она заверяла, что просто хочет сводить детей в «Диснейленд», поклонники догадались, что звезда приехала в Америку рожать. 23 мая у пары родился еще один сын, но они об этом рассказали спустя три дня. В соцсетях Волосожар выложил первое фото крохи, засняв его пяточку.