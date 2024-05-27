Фигуристка Татьяна Волосожар родила третьего ребенка в США

Татьяна Волосожар не так давно перестала скрывать третью беременность. Она уже растит дочку Анжелику, которой семь лет, а также сына Теодора, родившегося в 2021 году. Фигуристка наслаждается гармоничными отношениями с Максимом Траньковым. Примечательно, что недавно пара уехала в США. Спортсменка уже демонстрировала округлившийся живот.
И хоть она заверяла, что просто хочет сводить детей в «Диснейленд», поклонники догадались, что звезда приехала в Америку рожать. 23 мая у пары родился еще один сын, но они об этом рассказали спустя три дня. В соцсетях Волосожар выложил первое фото крохи, засняв его пяточку.
У Татьяны Волосожар родился еще один сын. Фото: соцсети Татьяны Волосожар
«Мир, встречай замечательного мальчика», — заявила фигуристка.
Друзья и поклонники стали поздравлять супругов с пополнением в семье. Пока Татьяна не раскрыла имя своего сына. А 27 мая она поздравила сына Теодора с днем рождения. Звезда выложила обратилась к нему в соцсети.
«Сегодня у тебя день рождения. Наш малыш Теошка, любим тебя безгранично, будь всегда самым счастливым, радуйся жизни и пусть, как можно чаще, мы будем наблюдать огонек в твоих глазах и милейшую улыбку с ямочкой на щечке. Люблю до небес и обратно!» — написала звезда.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Татьяна Волосожар с крохой-сыном. Фото: соцсети Татьяны Волосожар.
Читайте также: