Мари Краймбрери не отреагировала на поцелуй Давы с Бузовой на шоу «Сокровища императора»

Давид Манукян, также известный как Дава, столкнулся с бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой на шоу «Сокровища императора». Она сначала предпочитала шутить над экс-избранником, с которым у нее было сложное расставание. Однако блогер делал ей комплименты и оказывал знаки внимания. В одной из последних серий бывшие влюбленные поцеловались. Они сделали это на глазах Михаила Галустяна и всех зрителей проекта.

Примечательно, что Дава в этом году намекал, что не одинок. Он публиковал кадры, на которых можно увидеть девушку без лица. И поклонники уверены, что это Мари Краймбрери, так как она делилась кадрами с такими же пейзажами.

Пока певица никак не отреагировала на измену Манукяна. Неизвестно, смотрит ли она шоу. Однако стоит добавить, что съемки в Китае проходили в октябре 2023 году. А вот подозревать Мари в романе с Давой стали еще раньше.

Пока все предпочитают никак не комментировать случившееся на шоу.