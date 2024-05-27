Певица Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за проблем с голосом

Певица Марина Хлебникова в свои 58 лет не перестает работать. Но 27 мая стало известно, что у нее появились проблемы со здоровьем. Певица обратилась к врачам, так как у нее начались проблемы с голосом. Она столкнулась с последствием курения. Артистка осипла и теперь опасается, что может онеметь.

Врачи диагностировали у нее гипотонусную дисфонию. У Хлебниковой нарушение речи, из-за которого понижается тонус голосовых связок, появляется хрипота и прерывистое звучание, пишет Телеграм-канал Mash. Пока ее направили к фониатру. Примечательно, что певицу предупреждали о риске стать немой еще в 2021 году.

Напомним, что несколько лет назад артистка едва не погибла в пожаре, уснув с незатушеной сигаретой. Недавно люди из окружения звезды признались, что она с трудом ходит.