Любовница Валерия Золотухина рассказала, что родня делит наследство актера спустя 11 лет после его смерти

Валерий Золотухин ушел из жизни в 2013 году. У него была обнаружена опухоль головного мозга. Из-за рака врачи рекомендовали артисту сделать завещание. Тогда у него уже было две семьи. У актера была любовница Ирина Линдт, которая родила от него сына Ивана. Также у него есть сын Денис от первой жены Нины Шацкой. Они стали претендентами на наследство звезды вместе с его женой Тамарой Гусевой. Подробности о дележке наследства любовница артиста рассказала в шоу «Секрет на миллион».

«Опухоль огромная, как минимум год росла. Она была в отделе мозга. Не было проявлений. Но это было неоперабельно. Глиобластома», — отметила Ирина.

Когда Золотухина не стало, то его дети и жены поделили около 3,5 миллионов рублей, которые хранились на его счетах. А в 2019 году скончалась официальная жена актера. Линд не стала уточнять, есть ли наследники, которые будут претендовать на ее имущество. Она умолчала и том, что происходит с наследством единственной внучки актера Маши.

Однако сыновьям Валерия предстоит поделить четырехкомнатную квартиру на Таганке, где он жил с Тамарой. А также двухкомнатную квартиру, в которой он жил с любовницей.

«При продаже квартиры доля будет стоить на 30-50% меньше, чем если продаешь квартиру целиком. Я предложила оставить двухкомнатную квартиру Ване. Я не могу обеспечить его квартирой. Денег с доли хватит только на какую-нибудь студию в далеком Подмосковье», — сказала Линдт.

Она также призналась, что не ревновала Золотухина к жене и не просила его развестись. По словам Ирины, они жили с Тамарой, как родственники. Она подчеркнула, что у женщины были проблемы с алкоголем, а также она болела онкологическим заболеванием.