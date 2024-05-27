Роман Капаклы познакомил беременную Татьяну Мусульбес со своими родственниками в Турции

Роман Капаклы увез беременную Татьяну Мусульбес в Турцию. Там у звезды проекта «Дом-2» отдыхают родственники, с которыми Роман хочет познакомить свою будущую жену. Пара ждет первенца. Татьяна узнала на гендер-пати, что родит будущему мужу дочку. До этого Мусульбес была уверена, что беременна мальчиком. Имя малышке пара пока еще не придумала. А вот фанаты шутят, что девочку назовут в честь бывшей жены Романа Капаклы. Он бросил Марину Африкантову ради красавицы Татьяны Мусульбес. При этом на развод не подал. Это за него сделала Африкантова, не желая прощать бывшего мужа за измену с участницей «Дома-2».

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«Сегодня у нас по плану очень интересная история. Мы едем в Анталью. Ехать отсюда из Кемера порядка часа. Я арендовал авто. Не дубайские, конечно, варианты, но для Турции очень хорошо. Семейный так скажем выезд. Там у меня в Анталии сейчас две тети, двоюродная сестра маленькая, надеюсь хорошо погуляем. Вместе посидим, пообщаемся, познакомимся с родственниками», - отметил Роман Капаклы.

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