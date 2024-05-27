Беременная Мусульбес в голубой пижаме похвасталась огромным букетом пионов от Капаклы: «Грех не сделать с ними фоточку»

В Сети долгое время обсуждали гендер-пати, которую устроили Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Пару обвинили в том, что они хотели заработать даже на таком семейном празднике. Влюбленных критиковали за то, что они позвали гадалку и сделали все, чтобы привлечь побольше подписчиков и увеличить доход от рекламы. Другие шутили по поводу того, что будущую дочку пара назовет в честь бывшей жены Романа Капаклы. Напомним, что участник проекта «Дом-2» ушел от Марины Африкантовой к Татьяне Мусульбес. Жена звезды телестройки утверждала, что он изменял ей еще в то время, когда они были женаты.

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