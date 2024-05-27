Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии попавшей в больницу актрисы: «Уже все в порядке»

Маргарита Терехова попала в Боткинскую больницу на днях. Отмечалось, что у нее диагностировали желудочно-кишечное кровотечение. Поклонники стали переживать за актрису. Никакой другой информации в СМИ не поступало.

Пзднее внук звезды Михаил Добрынин опроверг госпитализацию бабушки. Но его слова оказались неправдой. Дочка звезды кино Анна Терехова заявила, что ее мама находится в больнице. Маргариту Борисовну привезла в больницу ее сиделка. Однако наследница артистки заверила, что беспокоится не о чем.

«Да, мама в больнице, сейчас с ней уже все в порядке», — сказала она.

Анна добавила, что занята тем, что решает вопросы, которые связаны с лечением мамы.

Напомним, что у Тереховой давно диагностирована болезнь Альцгеймера. Ее дочка признавалась, что артистка почти не говорит, предпочитает просто кивать. Обычно она сидит или лежит, а рядом с ней находится сиделка. Дочка звезды отмечала, что для нее это тяжелый опыт, пишет KP.RU. Примечательно, что актриса узнает даже не всех членов семьи.