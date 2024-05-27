Состояние госпитализированной актрисы Светланы Немоляевой стабилизировалось

Светлана Немоляева уже неделю находится в больнице. Фото: Global Look Press

Актриса Светлана Немоляева пошла на поправку.

Светлана Немоляева попала в больницу 20 мая. У звезды кино подтвердился коронавирус. Потом появилась информация, что на фоне болезни у артистки начались проблемы с сердцем. Однако потом в беседе с Teleprogramma.pro она заверила, что с сердцем у нее проблем нет. При этом у актрисы пропадал голос. А теперь стало известно, что состояние стабилизировалось. 

Новые тесты на коронавирус у звезды отрицательные. Если она также быстро будет восстанавливаться, то врачи ее могут выписать уже в ближайшее время, пишет Телеграм-канал Mash. 

На данный момент все показатели у Немоляевой в норме. Она начала идти на поправку. 

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