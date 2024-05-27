Актера Романа Жилкина из «Улиц разбитых фонарей» задержали в Санкт-Петербурге за дебош

Роман Жилкин многим знаком по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Накануне у него произошел неприятный инцидент. Артист пришел в отделение полиции за компанию со знакомыми. Однако там у него произошел конфликт с сотрудниками. Адвокат Вероника Понкратова рассказала, что отправилась в отделение, чтобы помочь косметологу с сыном подать заявление о мошенничестве. По ее словам, Роман поехал с ними, но отношения к делу никакого не имел.

Она объяснила, что уже с самого начало отношения с дежурным были напряженными. Вероника пыталась добиться, чтобы к ним вышел оперативник, но этого не произошло. Она призналась, что когда они вышли на улицу, то дежурный тоже там оказался. В этот момент случилась ссора.

«Роману позвонили, он ответил, ходил вдоль полицейских машин. А дежурный спросил, что он там делает, зачем там ходит. Роман подошел ближе, переспросил, и тут дежурный заявил: да вы пьяный, и начал его крутить, увел в отдел. И нас дальше не пускали, хотя в кабинете осталась моя сумка, там удостоверение адвоката, лекарства», — сказала Понкратова.

Она подчеркнула, что не намерена все так оставлять, так как Жилкин ничего не сделал. Адвокат намерена обратиться в Следственный комитет.

А вот в отделении полиции отметили, что актер вел себя вызывающе, не реагировал на замечания. А потом после проведенного медосвидетельствования было установлено, что он находился в алкогольном опьянении, пишет SPB.KP.RU.