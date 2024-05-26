Алана Мамаева и Мария Погребняк покинули шоу «Сокровища императора»

26 мая вышел 11-й выпуск популярного шоу ТНТ «Сокровища императора».

В полуфинал вышли четыре пары: Мария и Парур, Мария и Алана, Женя и Елена, Давид и Арман. В первый день испытаний лидировали «зеленые» участники, за ними следовали «синие», затем «оранжевые» и последними были «розовые». Черную кошку получили «синие».

На второй день удача улыбнулась «розовым», но позже Алана Мамаева и Мария Погребняк испытывали трудности с выполнением задания.

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В результате Давид Манкуян и его брат Арман стали первыми полуфиналистами, за ними к финишу пришли «зеленые» и «синие». Последними стали Мария Погребняк и Алана Мамаева. Именно они и покинули проект фактически в шаге от финала.