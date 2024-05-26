Похож на папу: Тигран Салибеков показал лицо новорожденного сына

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков решил не держать интригу и рассекретил лицо своего новорожденного сына от Вики Лысковец. Молодой папаша поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлено, как он держит на руках спящего малыша.

Кроха в белом чепчике, боди и носочках ванильного оттенка вызвал умиление у поклонников.

Многие сочли, что маленький Леон - копия своего папы Тиграна Салибекова.