Марина Тристановна из «Дома-2» побывала в Грузии с дочкой Таты Блюменкранц

Марина Тристановна с внучкой Бетти. Фото: соцсети Марины Тристановны

Экс-участница проекта Марина Тристановна прилетела из Китая, чтобы увидеться с родными в Грузии.

Экс-участница «Дома-2», телебабушка Марина Тристановна, которая живет и работает в Китае, несколько дней провела у родных в Грузии. В это же время из Дубая в Грузию прилетел бывший зять Марины Тристановны Валера Блюменкранц.

Он привез из Эмиратов дочку Бетти погостить у грузинской родни. В микроблоге Марина Тристановна поделилась снимками, на которых запечатлела и себя, и внучку Бетти, и зятя Валеру Блюменкранца.

Все вместе они побывали в Мцхете, городке рядом с Тбилиси.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Дочка Таты Блюменкранц Бетти. Фото: соцсети Марины Тристановны

«На фото отчетливо видно, как сливаются реки Арагви и Кура. Именно об этом писал Михаил Лермонтов в поэме «Мцыри», - подписала снимки Марина Тристановна.

Общаясь в комментариях к посту с подписчиками, Марина Тристановна уточнила, что уже улетела из Грузии. Сейчас она находится в Дубае, где с некоторых пор живет ее дочка Тата Блюменкранц.

Читайте также:

Читайте также