Марина Тристановна из «Дома-2» побывала в Грузии с дочкой Таты Блюменкранц

Экс-участница «Дома-2», телебабушка Марина Тристановна, которая живет и работает в Китае, несколько дней провела у родных в Грузии. В это же время из Дубая в Грузию прилетел бывший зять Марины Тристановны Валера Блюменкранц.
Он привез из Эмиратов дочку Бетти погостить у грузинской родни. В микроблоге Марина Тристановна поделилась снимками, на которых запечатлела и себя, и внучку Бетти, и зятя Валеру Блюменкранца.
Все вместе они побывали в Мцхете, городке рядом с Тбилиси.
Дочка Таты Блюменкранц Бетти. Фото: соцсети Марины Тристановны
«На фото отчетливо видно, как сливаются реки Арагви и Кура. Именно об этом писал Михаил Лермонтов в поэме «Мцыри», - подписала снимки Марина Тристановна.
Общаясь в комментариях к посту с подписчиками, Марина Тристановна уточнила, что уже улетела из Грузии. Сейчас она находится в Дубае, где с некоторых пор живет ее дочка Тата Блюменкранц.
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