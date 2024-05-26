Марина Тристановна из «Дома-2» побывала в Грузии с дочкой Таты Блюменкранц

Экс-участница «Дома-2», телебабушка Марина Тристановна, которая живет и работает в Китае, несколько дней провела у родных в Грузии. В это же время из Дубая в Грузию прилетел бывший зять Марины Тристановны Валера Блюменкранц.

Он привез из Эмиратов дочку Бетти погостить у грузинской родни. В микроблоге Марина Тристановна поделилась снимками, на которых запечатлела и себя, и внучку Бетти, и зятя Валеру Блюменкранца.

Все вместе они побывали в Мцхете, городке рядом с Тбилиси.