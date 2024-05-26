Ольга Бузова и Давид Манукян поцеловались во время шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова и Давид Манукян на протяжении всего сезона шоу «Сокровища императора» выясняли отношения на публике. Экс-вовзлюбленные, судя по всему, никак не могут забыть друг друга.

В выпуске шоу, который телеканал ТНТ показал в эфире в это воскресенье, 26 мая, Ольга Бузова и Давид Манукян дали волю эмоциям и слились в поцелуе на глазах у всех.

Ведущая шоу Ольга Бузова сначала предъявила Давиду Манукяну претензии, потребовав извинений за его некрасивые поступки в период разрыва отношений пары.

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А позже Ольга Бузова едва не расплакалась и попросила Давида Манукяна подойти к ней поближе.

«Давид, можешь, пожалуйста, подойти ко мне», - обратилась она к экс-избраннику.

Тот исполнил ее просьбу. Когда Манукян оказался рядом, Бузова потянулась к нему и поцеловала. Давид ответил. Экс-влюбленные слились в поцелуе. Означает ли это, что между ними вновь вспыхнули чувства, и пара готова воссоединится, узнаем, судя по всему, немного позже.