Ирина Линдт о реакции Валерия Золотухина на ее беременность: «Он сказал: «Надеюсь, от меня?»

Актриса Ирина Линдт, которую связывали долгие отношения с ныне покойным артистом Валерием Золотухиным, поделилась воспоминаниями о том, как сообщила актеру о своей беременности.

Ирина Линдт рассказала, что просто пришла к Валерию Золотухину и сообщила, что беременна. Аборт в планы актрисы не входил, Линдт призналась, что не смогла бы пойти на это ни в каком случае.

Реакция будущего отца, по словам Линдт, была для нее несколько неожиданной. Валерий Золотухин отвернулся от нее, и она не смогла понять по его лицу, что он чувствовал в тот момент. Актер произнес фразу, которая вполне может задеть и обидеть любую женщину, которая носит под сердцем ребенка.

«Единственное, что он сказал: «Надеюсь, от меня?» - поделилась Ирина Линдт с Лерой Кудрявцевой

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Ирина Линдт родила от Валерия Золотухина сына Ивана. Сейчас молодому человеку уже девятнадцать лет. Иван очень похож на своего звездного отца.

По материалам программы «Секрет на миллион»