Татьяна Буланова сообщила о смерти барабанщика ее коллектива Михаила Никифорова

Известная певица Татьяна Буланова сообщила о внезапной смерти барабанщика своего музыкального коллектива Михаила Никифорова.

По ее словам, Никифоров никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, в отличие от других музыкантов, у которых были операции и другие медицинские вмешательства. Михаилу Никифорову было 57 лет. О его смерти Татьяне Булановой сообщил бывший муж.

Татьяна Буланова призналась, что она потрясена этой новостью. настолько, что не может найти в себе силы, чтобы позвонить и узнать, что же стряслось, по какой причине скончался музыкант.

С умершим Михаилом Никифоровым певица была знакома с 90-х годов.

По материалам MK.RU