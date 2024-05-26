Татьяна Буланова сообщила о смерти барабанщика ее коллектива Михаила Никифорова

Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press

Музыканту из коллектива Татьяны Булановой было всего 57 лет.

Известная певица Татьяна Буланова сообщила о внезапной смерти барабанщика своего музыкального коллектива Михаила Никифорова. 

По ее словам, Никифоров никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, в отличие от других музыкантов, у которых были операции и другие медицинские вмешательства. Михаилу Никифорову было 57 лет. О его смерти Татьяне Булановой сообщил бывший муж. 

Татьяна Буланова призналась, что она потрясена этой новостью. настолько, что не может найти в себе силы, чтобы позвонить и узнать, что же стряслось, по какой причине скончался музыкант. 

С умершим Михаилом Никифоровым певица была знакома с 90-х годов.

По материалам MK.RU

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