Агутин обратился к Варум в день 55-летия: «Сколько сбывшихся надежд и сколько нелепых»

Известный музыкант Леонид Агутин обратился к своей супруге, певице Анжелике Варум с трогательными поздравлениями по случаю ее дня рождения.

26 мая Анжелика Варум празднует свой юбилей. Исполнительнице хита «Гудбай, мой мальчик» стукнуло 55 лет.

Леонид Агутин в проникновенном послании к жене в социальных сетях назвал Анжелику Варум «девочкой с большим сердцем», отметив, что за годы совместной жизни они многое пережили вместе.

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Агутин пожелал Варум здоровья и счастья, а также долгих лет жизни, ведь, уточнив, что она делает мир лучше.