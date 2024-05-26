Агутин обратился к Варум в день 55-летия: «Сколько сбывшихся надежд и сколько нелепых»

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Global Look Press

Леонид Агутин публично поздравил Анжелику Варум с днем рождения, посвятив ей трогательное послание в соцсети.

Известный музыкант Леонид Агутин обратился к своей супруге, певице Анжелике Варум с трогательными поздравлениями по случаю ее дня рождения. 

26 мая Анжелика Варум празднует свой юбилей. Исполнительнице хита «Гудбай, мой мальчик» стукнуло 55 лет.

Леонид Агутин в проникновенном послании к жене в социальных сетях назвал Анжелику Варум «девочкой с большим сердцем», отметив, что за годы совместной жизни они многое пережили вместе. 

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Агутин пожелал Варум здоровья и счастья, а также долгих лет жизни, ведь, уточнив, что она делает мир лучше.

«Сколько сбывшихся надежд и сколько нелепых. Мир поменялся кардинально много раз. А ты  нет», - написал Леонид Агутин.

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