Жена Николаева Проскурякова сочла нужным публично поздравить с днем рождения Орбакайте

Певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева, присоединилась к поздравлениям в адрес Кристины Орбакайте.

Юлия Проскурякова сочла нужным публично обратиться к актрисе и певице, дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте в день ее рождения. Она опубликовала теплое сообщение в социальной сети, адресованное Кристине Орбакайте.

25 мая Кристина Орбакайте отметила свой 53-й день рождения, и Юлия Проскурякова пожелала ей исполнения всех желаний.

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