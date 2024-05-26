Жена Николаева Проскурякова сочла нужным публично поздравить с днем рождения Орбакайте

Певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева, присоединилась к поздравлениям в адрес Кристины Орбакайте.
Юлия Проскурякова сочла нужным публично обратиться к актрисе и певице, дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте в день ее рождения. Она опубликовала теплое сообщение в социальной сети, адресованное Кристине Орбакайте.
25 мая Кристина Орбакайте отметила свой 53-й день рождения, и Юлия Проскурякова пожелала ей исполнения всех желаний.
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«С днем рождения, Кристи! Пусть все твои желания сбудутся», - написала Юлия Проскурякова в микроблоге.
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