Жена Николаева Проскурякова сочла нужным публично поздравить с днем рождения Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 53 года.

Певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева, присоединилась к поздравлениям в адрес Кристины Орбакайте.

Юлия Проскурякова сочла нужным публично обратиться к актрисе и певице, дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте в день ее рождения. Она опубликовала теплое сообщение в социальной сети, адресованное Кристине Орбакайте.

 25 мая Кристина Орбакайте отметила свой 53-й день рождения, и Юлия Проскурякова пожелала ей исполнения всех желаний.

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«С днем рождения, Кристи! Пусть все твои желания сбудутся», - написала Юлия Проскурякова в микроблоге.

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