Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина призналась, что шьет платье на выпускной: «Дизайн мой»

Дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в этом году станет выпускницей одной из престижных московских школ с углубленным изучением иностранных языков.

На днях состоялась последняя школьная линейка Веры Алдониной. Во время нее девушка призналась, что уже вовсю готовится к предстоящему выпускному вечеру в школе.

«Платье на выпускной шью. Не я сама. Но дизайн мой», - поделилась Вера Алдонина.

На школьной линейке в честь праздника «Последнего звонка» Вера Алдонина выступать отказалась. Несмотря на то, что она - прекрасная вокалистка, Вера решила в этот раз не петь. Она уступила место своим одноклассникам, которые, по ее словам, не менее талантливы, чем она.

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Что касается ближайших планов Веры Алдониной, то после сдачи ЕГЭ она будет поступать в театральный вуз.

По материалам программы «Ты не поверишь!» на НТВ