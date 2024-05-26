Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окрестили младшего сына Ярослава

Бывший муж Ольги Бузовой, экс-футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко провели крещение своего младшего сына Ярослава. Таинство состоялось накануне в одном из храмов Москвы. Рассказывая о крещении сына поклонникам, Костенко назвала крещение сына трогательным и великим событием.
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов выразили благодарность богу и крестным родителям их детей.
«Теперь спокойно и так светло на душе», - добавила Анастасия Костенко.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко со своими детьми. Фото: соцсети Анастасии Костенко
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов после таинства запечатлелись в храме вместе с двумя сыновьями и двумя дочками.
А Костенко добавила, что девочки с нетерпением ждали дня крещения младшего братика, чтобы нарядиться в прекрасные платья для посещения церкви.
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