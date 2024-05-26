Кейт Миддлтон не появится на публике до конца этого года

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, приняла решение временно отказаться от исполнения официальных обязанностей и не появляться на публике, как минимум, до конца текущего года.

Такое решение было принято в связи с недавним осложнением состояния здоровья Кейт Миддлтон. Ее главным приоритетом сейчас является восстановление здоровья и избежание любых стрессовых ситуаций.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют отправиться в свою резиденцию в Сандрингеме, как только учебный год их детей завершится.

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«Главное для нее сейчас — избегать любого стресса или беспокойства и просто продолжать поправляться», - поделился инсайдер из окружения королевского семейства Великобритании.

По материалам thedailybeast.com