Ирина Линдт о Валерии Золотухине: «До меня, я думаю, у него был не один роман при жене»

Актриса Ирина Линдт, известная широкой общественности тем, что родила внебрачного сына Ивана от ныне покойного артиста Валерия Золотухина, сделала новое заявление.

Ирина Линдт сообщила, что у Валерия Золотухина были такие отношения с его женой Тамарой, что он мог не скрывать свои отношения на стороне.

«До меня, я думаю, у него был не один роман при жене. Он вообще мог ничего не скрывать, не боялся, что что-то узнают», - поделилась Ирина Линдт в программе НТВ «Секрет на миллион».

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Она напомнила, что к тому моменту Золотухин и его жена прожили вместе около 30 лет, и, по ее мнению, это была скорее привычка, чем настоящая любовь. По словам Ирины Линдт, Валерий Золотухин и Тамара были просто людьми, которые долго живет вместе.