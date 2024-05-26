Салибеков привез новорожденного сына в коляске в общую кухню «Дома-2»: «Леончик уже хочет к ребятам»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков в минувшую пятницу забрал из роддома жену Вику Лысковец с новорожденным сыном Леоном. Мальчик появился на свет 21 мая и сразу из клиники вместе с родителями отправился на телестройку.

Живут Салибеков и Лысковец в общем доме. Тигран показал первое утро сына в комнате на Поляне. Он заснял малыша в коляске. По мнению Тиграна Салибекова и Вики Лысковец, их новорожденный сын своим кряхтением дал понять, что хочет спуститься в общую кухню и познакомиться с обитателями телестройки.