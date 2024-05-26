Салибеков привез новорожденного сына в коляске в общую кухню «Дома-2»: «Леончик уже хочет к ребятам»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков в минувшую пятницу забрал из роддома жену Вику Лысковец с новорожденным сыном Леоном. Мальчик появился на свет 21 мая и сразу из клиники вместе с родителями отправился на телестройку.
Живут Салибеков и Лысковец в общем доме. Тигран показал первое утро сына в комнате на Поляне. Он заснял малыша в коляске. По мнению Тиграна Салибекова и Вики Лысковец, их новорожденный сын своим кряхтением дал понять, что хочет спуститься в общую кухню и познакомиться с обитателями телестройки.
Тигран Салибеков заснял сына в коляске. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
«Доброе утро! Леончик уже хочет вниз, к ребятам. Поел, попил, помылся. Все, идем вниз», - говорил за кадром Тигран Салибеков.
Молодой папаша спустил коляску с сыном на общую кухню. Малыша тут же обступили участники «Дома-2», дружно заглядывая в коляску.
Как на это отреагировал новорожденный ребенок, Тигран Салибеков предпочел не уточнять.
Сына Салибекова в коляске тут же обступили участники телестройки. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
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