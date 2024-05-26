Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина отказалась петь на «Последнем звонке» в школе

Вера Алдонина, кстати, на линейке в школе петь отказалась.

«Я всегда успею. У нас так много замечательных, талантливых ребят, я решила дать место им», - объяснила дочь Юлии Началовой.

Вера Алдонина унаследовала вокальный дар от своей мамы, но становится певицей не планирует. Верочка рассказала, что после сдачи ЕГЭ будет поступать в театральный вуз.

По материалам программы «Ты не поверишь!» на НТВ