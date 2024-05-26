Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина отказалась петь на «Последнем звонке» в школе

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. Фото: соцсети Веры Алдониной

Дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина окончила школу.

Дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина окончила столичную школу с углубленным изучением иностранных языков. На днях для наследницы звезды прозвучал последний звонок.

Поддержать Верочку на школьную линейку пришли ее папа, экс-футболист Евгений Алдонин и бабушка Таисия Николаевна Началова.

«Я вспоминаю, какой был выпускной у Веры из начальной школы. Юля пела. Все плакали. Конечно, они будут страдать, будут скучать по школе», - поделилась Таисия Николаевна.

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Вера Алдонина (на фото в центре) с бабушкой и папой. Фото: соцсети Веры Алдониной

Вера Алдонина, кстати, на линейке в школе петь отказалась.

«Я всегда успею. У нас так много замечательных, талантливых ребят, я решила дать место им», - объяснила дочь Юлии Началовой.

Вера Алдонина унаследовала вокальный дар от своей мамы, но становится певицей не планирует. Верочка рассказала, что после сдачи ЕГЭ будет поступать в театральный вуз.

По материалам программы «Ты не поверишь!» на НТВ

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