Ирина Линдт о сходстве сына Вани с отцом Валерием Золотухиным: «Иногда мороз по коже бегает»

Внебрачному сыну покойного актера Валерия Золотухина от актрисы Ирины Линдт Ивану уже 19 лет. Молодой человек пошел по стопам своих родителей и тоже стал артистом. Многие отмечают, что молодой человек похож на своего именитого отца.

Мама Ивана актриса Ирина Линдт в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ призналась Лере Кудрявцевой, что и сама в легком шоке от сходства сына с его отцом Валерием Золотухиным.

Она отметила, что иногда у Ивана проявляются такие черты, как мимика и жесты, которые напоминают ей его отца.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«У него иногда прямо мимика, жесты. Иногда мороз по коже бегает», - поделилась Ирина Линдт.

Особенно поразительным для нее является то, что Иван не мог запомнить своего отца, так как ему было всего восемь лет, когда Валерий умер. Однако, несмотря на это, некоторые черты характера и внешности передались ему генетически.