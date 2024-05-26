Михаил Боярский высказался о дочери Лизе и ее муже Максиме Матвееве: «Мои дети постоянно на съемках»

Знаменитый актер Михаил Боярский выразил свое положительное отношение к зятю, актеру Максиму Матвееву. В интервью Боярский рассказал о том, что его дети, Елизавета и Сергей, часто заняты на съемках и в театре.
Он отметил, что Максим Матвеев в настоящее время больше сосредоточен на работе в кино, отказавшись от работы в театре.
«Мои дети постоянно на съемках», - сказал о Лизе и Максиме Михаил Боярский.
Актер дал понять, что испытывает теплые чувства к мужу своей дочери, и считает его своим сыном.
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Михали Боярский подчеркнул, что он доволен выбором своей дочери и считает Максима хорошим человеком и талантливым актером. Он также добавил, что они с Максимом хорошо ладят и поддерживают дружеские отношения.
Напомним, Лиза Боярская и Максим Матвеев вместе с 2010 года, у пары два сына.
По материалам «Антенна-Телесемь»
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