Михаил Боярский высказался о дочери Лизе и ее муже Максиме Матвееве: «Мои дети постоянно на съемках»

Знаменитый актер Михаил Боярский выразил свое положительное отношение к зятю, актеру Максиму Матвееву. В интервью Боярский рассказал о том, что его дети, Елизавета и Сергей, часто заняты на съемках и в театре.

Он отметил, что Максим Матвеев в настоящее время больше сосредоточен на работе в кино, отказавшись от работы в театре.

«Мои дети постоянно на съемках», - сказал о Лизе и Максиме Михаил Боярский.

Актер дал понять, что испытывает теплые чувства к мужу своей дочери, и считает его своим сыном.

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Михали Боярский подчеркнул, что он доволен выбором своей дочери и считает Максима хорошим человеком и талантливым актером. Он также добавил, что они с Максимом хорошо ладят и поддерживают дружеские отношения.

Напомним, Лиза Боярская и Максим Матвеев вместе с 2010 года, у пары два сына.

По материалам «Антенна-Телесемь»