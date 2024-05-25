Брутян показала, как собирается в поездку с Прилучным, сыном и детьми Муцениеце: «Начались каникулы»

Павел Прилучный активно участвует в жизни сына Тимофея и дочки Мии после развода с Агатой Муцениеце. Он берет их с собой на море, приглашает домой ночевать. А на днях он посетил школьный концерт сначала старшего наследника, а потом малышки Мии. Нашла общий язык с падчерицей и пасынком новая жена актера Зепюр Брутян.

У пары также растет общий сын Микаэль, которому годик. И вот 25 мая супруги решили устроить семейную поездку. Брутян показала машину, которая заполнена вещами. Павел при этом веселился со старшими детьми, а она держала на руках самого младшего.