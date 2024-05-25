Брутян показала, как собирается в поездку с Прилучным, сыном и детьми Муцениеце: «Начались каникулы»

Павел Прилучный активно участвует в жизни сына Тимофея и дочки Мии после развода с Агатой Муцениеце. Он берет их с собой на море, приглашает домой ночевать. А на днях он посетил школьный концерт сначала старшего наследника, а потом малышки Мии. Нашла общий язык с падчерицей и пасынком новая жена актера Зепюр Брутян.
У пары также растет общий сын Микаэль, которому годик. И вот 25 мая супруги решили устроить семейную поездку. Брутян показала машину, которая заполнена вещами. Павел при этом веселился со старшими детьми, а она держала на руках самого младшего.
«Половину дня на сборы, уместить всех в машину и-и-и-и-и-и: ура-а-а, начались каникулы! Многодетные семьи поймут», — написала жена звезды.
Пока они не стали раскрывать, куда собираются.
Стоит отметить, что у Павла напряженные отношения с Агатой. Сначала экс-жена с ним судилась из-за алиментов. Теперь актер подал на нее в суд из-за детей. По слухам, он хочет, чтобы они жили с ним.
Пока Муцениеце не комментирует поступок своего бывшего мужа. Ранее она возмущалась, что мужчины не хотетя давать деньги на детей. По мнению артистки, это совершенно не правильно. Она подчеркивала, что алименты идут на детей, а не на бывшую жену.
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Зепюр Брутян с сыном и Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети Зепюр Брутян
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