Анастасия Стоцкая сходила на свидание с молодым бойфрендом в ресторан

Анастасия Стоцкая пережила два развода. От бизнесмена Cергея Абгаряна у нее есть сын Александр и дочка Вера. В 2023 году артистка рассказала, что рассталась с мужем. А также она перестала скрывать роман с коллегой по театру Александром Казьминым.

Он на шесть лет ее младше, но это не мешает им строить отношения. Правда ходили слухи, что они расстались. Но накануне пара устроила свидание. Они появились в ресторане, где насладились романтическим вечером. Влюбленные даже оделись в одной гамме.

Артистка надела черную кожаную куртку и джинсы, дополнив образ необычными кедами. Расслабленный кэжуал лук был и у ее спутника.