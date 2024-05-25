Катя Лель заявила, что платит дочери за оценки: «Это уже хороший бюджет для ребенка»

Катя Лель недавно пережила новую волну популярности. Ее хиты знамениты на весь мир. А вот в личной жизни у нее произошли изменения. Она развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым. У них есть дочка Эмилия, которой 15 лет.

Она старается ей уделять много внимания. А также артистка придумала способ, как мотивировать наследницу учится. Она платит ей за хорошие оценки. Таким способом школьница сама зарабатывает на те вещи, которые ей хочется купить.

«Любая мотивация — это очень круто. Я, между прочим, своей дочери с начальных классов говорила: "Сколько пятерок ты заработала, вот столько денежек и дам". За месяц около тридцати пятерок заработала, а каждая пятерка по сто-двести рублей — это уже хороший бюджет для ребенка», — объяснила свою позицию звезда KP.RU.⁠

Она также отметила, что финансы в семье привыкла доверять мужчине. При этом Лель подчеркнула, что партнер всегда должен иметь возможность вносить свои коррективы.

К слову, свою дочку порой она берет с собой на мероприятия. Недавно они даже вместе спели в шоу «Секретный артист».