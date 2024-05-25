Маргариту Терехову экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением

25 мая стало известно об экстренной госпитализации Маргариты Тереховой в Москве. Ей стало плохо, когда она находилась дома. Актрису привезли в Боткинскую больницу вместе с сестрой.

У нее врачи диагностировали желудочно-кишечное кровотечение. На данный момент за ней присматривают медики. Состояние 81-летней звезды оценивается как средней тяжести, пишет Telegram-канал Baza. Других подробностей случившегося пока нет. Родные не комментируют состояние артистки.

Напомним, Маргарита Борисовна 10 лет не появлялась на публике. Уже длительное время она борется с болезнью Альцгеймера. Родные скрывали ее диагноз. Но потом она перестала узнавать даже родственников.

У нее есть дочка Анна от брака с актером Саввой Хашимовым. А также у нее есть сын Александр от таджикского предпринимателя.