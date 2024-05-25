Маргариту Терехову экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением

Маргарита Терехова борется с болезнью Альцгеймера. Фото: Global Look Press

81-летняя народная артистка России находится в состоянии средней тяжести.

25 мая стало известно об экстренной госпитализации Маргариты Тереховой в Москве. Ей стало плохо, когда она находилась дома. Актрису привезли в Боткинскую больницу вместе с сестрой. 

У нее врачи диагностировали желудочно-кишечное кровотечение. На данный момент за ней присматривают медики. Состояние 81-летней звезды оценивается как средней тяжести, пишет Telegram-канал Baza. Других подробностей случившегося пока нет. Родные не комментируют состояние артистки. 

Напомним, Маргарита Борисовна 10 лет не появлялась на публике. Уже длительное время она борется с болезнью Альцгеймера. Родные скрывали ее диагноз. Но потом она перестала узнавать даже родственников. 

У нее есть дочка Анна от брака с актером Саввой Хашимовым. А также у нее есть сын Александр от таджикского предпринимателя.

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