Калашникова заявила, что у Муцениеце с Чуйковм нет романа: «Неужели в это кто-то верит»

Агата Муцениеце не так давно стала активно публиковать фото с коллегой Иваном Чуйковым. Они снялись в фотосессиях, где выглядели как пара. Потом актриса даже познакомила его со своими детьми от первого брака: сыном Тимофеем и дочкой Мией.

А на днях они стали ведущими премии RU.TV. Во время церемонии их «поженил» Александр Ревва на сцене. Агата страстно поцеловалась с партнером. Это событие удивило публику, но многие не поверили, что у нее отношения с Иваном. Сомневается в этом и Анна Калашникова.

«Полистала сейчас новости, вижу все обсуждают роман Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Очень странно все это. Неужели в это кто-то верит. Насколько я знаю, у каждого из ребят отдельная личная жизнь. Полина Гагарина в недавнем интервью сказала, что российский шоу-бизнес превратился в клоунаду, и я с ней согласна во многом. Зачем Агате — успешной и красивой это шапито с пиар-романом? Зачем красавцу Ивану Чуйкову эта чушь?» — написала она.

Калашникова также заявила, что у нее был пиар-роман с Прохором Шаляпиным. Она отметила, что несмотря ни на что, они тянулись друг дургу. Модель не стала скрывать, что эти отношения принесли им двоим много бонусов. Она подчеркнула, что не знает, зачем в подобную историю ввязалась Агата.