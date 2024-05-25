Цискаридзе о Григоровиче: «Если он тебя не принимает, то тебя не существует»

Николаю Цискаридзе довелось быть премьером в Большом театре. Он рассказал в беседе со Светланой Бондарчук, что жизнь позволила ему познакомиться со многими известным в искусстве людьми. Он рассказал, каким знает Юрия Григоровича, который был главным балетмейстером в Большом театре.

«Если ты его человек, если он тебя принимает, то он очень добрый, веселый с фантастическим чувством юмора. А если он тебя не принимает, то тебя не существует. Ты просто просто воздушное пространство, через которое можно пройти. Но как руководитель он был не за тиранию, а за деспотию — это его фраза. И он был именно таким.

Его обожали абсолютно все, основная масса. Конечно, у него были враги, которые пилили этот стул очень много лет и допилили его в итоге. Серость всегда побеждает гения, к сожалению», — пояснил Цискаридзе.