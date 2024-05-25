Нюша заговорила о новых мужчинах после развода с Сивовым: «Познакомиться со мной можно в любом месте»

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, недавно внесла ясность в то, что происходит в ее отношениях. Она была в браке с Игорем Сивовым, от кого родила дочку Серафиму-Симбу, а потом сына Саффрона. Но потом певица перестала с ним выходить в свет и сняла обручальное кольцо. Она решила пояснить, что больше не живет с Сивовым.

По ее словам, они смогли расстаться на дружеской ноте и намерены официально развестись. При этом артистка уже появляется на публике в смелых нарядах. Она также выкладывает дерзкие фото, привлекая мужское внимание. Звезда намекнула, что готова к новым отношениям и не против сходить на свидания.

«Моя жизнь очень переменчивая. Это зависит от того, где я нахожусь, что я делаю. Познакомиться со мной можно в любом месте, где я буду находиться», — рассказала исполнительница VOICE.

Она подчеркнула, что если есть желание, то можно найти время на все. Нюша теперь чаще приезжает в Россию, хотя живет в Дубае.

Напомним, что несколько лет назад артистка пережила измену Сивова. Она его простила, но все же отношения спасти они не смогли. В этом году ее экс-мужа видели в объяснила другой девушки.