Муза Задорнова актриса Орлова борется за родовое гнездо с бывшим зятем: «Он хочет денег от нас»

Марина Орлова снялась во многих проектах, включая «Кремлевских курсантов», «Барвиху», «Интернов». Она также работала с Михаилом Задорновым, с которым даже ездила на гастроли. Сатирик был так ей очарован, что потом ее стали называть его музой. Несколько лет назад артистка уехала в США, где родила двоих детей. Там она стоит карьеру, снимаясь в фильмах.

Недавно Орлова приехала в Россию, так как узнала, что бывший зять у нее пытается отнять родовое гнездо. Экс-муж ее сестры захотел забрать себе поместье, которое ему не принадлежало. По словам актрисы, ее предки еще от царя получили землю. Это было, когда основывался Пятигорск.

«Здесь наше родовое гнездо. Это земля, которая передавалась от поколения к поколению. В 2018 году мои родители сделали на меня и сестру Елену дарственную на землю и все строения», — отметила Олова.

По ее словам, они с сестрой решили делать ремонт и восстанавливать постройки. Так как она ездила на съемки, то сделала доверенность на сестру и привозила деньги, чтобы рассчитываться с бригадой строителей. Потом строительство остановилось, так как деньги закончились.

Марина подчеркнула, что даже не знала, что бывший зять с ней судится, так как письма приходили на адрес, где она не живет.

«Оценив ситуацию, я вернулась в Пятигорск и обратилась в суд, куда предъявила все документы на собственность и мои траты. Но суд все равно разделил постройку как совместно нажитое имущество. При этом меня вообще выкинули из числа собственников», — сетует звезда.

По словам актрисы, бывший муж ее сестры всех обманул. Он даже тайком сделал технический паспорт на дом. Орлова пояснила, что он хочет получить деньги и требует уже четыре миллиона рублей, хотя изначально просил всего два. Артистка рассказала, что он даже грозил ее сестре, что поселит в поместье цыган. Теперь Марина хочет пойти в полицию.

«Я сейчас буду заявлять о случившемся везде, потому что терять мне уже нечего — я уже все потеряла», — сказала она, пишет « МК ».