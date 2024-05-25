Николай Цискаридзе намекнул, что не собирается заводить детей: «Не принимаю, когда люди что-то прогнозируют»

Николай Цискаридзе — известный артист балета. Он много лет выступает на сцене. Танцор трудился в Большом театре. Теперь он педагог и глава Академии русского балета имени Вагановой. Обычно артист редко дает интервью, но он согласился откровенно поговорить со Светланой Бондарчук, которую знает много лет.

Она обсудила с ним нюансы его профессии, а также расспросила про истории из жизни. Николай рассказал, что его рождение было чудом, так как у его мамы Ламары Николаевны был выкидыш на большом сроке беременности до этого, поэтому ей перевязали маточные трубы. Но в отношения со скрипачом Максимом Николаевичем родился будущий артист.

Сам Цискаридзе пока не стал отцом. Он намекнул, что не планирует заводить детей.

«Мое появление было предрасположено, что это должно случиться. Я для себя не принимаю, когда люди что-то прогнозируют, конструируют. Когда ты окружен огромным количеством любви подрастающего поколения, у тебя нет этого недостатка. Я вообще к детям и к их внутреннему миру отношусь очень внимательно», — пояснил он в передаче «Света вокруг света».