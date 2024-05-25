Наташа Королева призналась, что спасает брак с Тарзаном с помощью психотерапевта: «Он наблюдает за нашей парой»

Певица Наташа Королева пережила развод с Игорем Николаевым, а потом обрела счастье с танцором Тарзаном, которого зовут Сергей Глушко. Пара вместе уже больше 20 лет, они вырастили сына Архипа. Они казались идеальной парой. А на днях певица выступила в Пятигорске. Во время концерта к ней подошел мужчина с большим букетом цветов. И тут артистка сделала заявление.

«Это мой врач-психотерапевт, он наблюдает за нашей парой», — сказала она.

На этот раз Королева рассказала, что начала ходить к психотерапевту еще несколько лет назад из-за депрессии. Теперь она предпочитает обсуждать свои вопросы с профессионалом. Певица жалеет, что не сделала это раньше, так как могла избежать разных проблем, пишет портал Prozvezd.

Напомним, в 2021 году Наташа пережила большой скандал. Всей стране стало известно, что муж ей изменял. Были обнародованы кадры, на которых он проводит время дома с двумя поклонницами, пока возлюбленной нет. Актриса Анастасия Шульженко рассказала, что была любовницей танцора. Сначала Сергей все отрицал, но потом покаялся и принес извинения жене. Королева смогла его постить.