Равшана Куркова показала своего подросшего сына Гаспара, рожденного от бизнесмена Амаряна

Равшана Куркова не только известная актриса, но и мама. Раньше о личной жизни она почти не рассказывала. После развода с Артемом Ткаченко артистка стала скрывать свои новые отношения. Но в 2021 году она показал годовалого сына Гаспара. Мальчика она родила от бизнесмена Сергея Амаряна. Позднее Куркова рассталась с ним и вступила в новые отношения, о которых ничего не рассказывает. Весной 2023 году у нее родилась дочка Самира.
Если младшую наследницу пока она показывает редко, сына звезда даже берет с собой в деловые поездки. На этот раз Равшана решила запечатлеть Гаспара в машине. Мальчик занимается джиу-джитсу, поэтому часто ездит на тренировки.
Актриса старается наследника одевать по моде. Он предстал в джинсах на резинке, футболке в полоску и ветровке цвета неба. Лук дополнила кепка.
Гаспар в этом году отметит 4-х летие. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Поклонники отмечают, что сын растет ее копией с кудряшками и глазами цвета кофе. Мальчик получает множество комплиментов.
Артистка наслаждается материнством. Она порой возит детей на курорты. Куркова лишь один раз публиковала свои беременные фото, развеяв слухи, что пользовалась услугами суррогатной мамы.
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