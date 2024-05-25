Равшана Куркова показала своего подросшего сына Гаспара, рожденного от бизнесмена Амаряна

Равшана Куркова не только известная актриса, но и мама. Раньше о личной жизни она почти не рассказывала. После развода с Артемом Ткаченко артистка стала скрывать свои новые отношения. Но в 2021 году она показал годовалого сына Гаспара. Мальчика она родила от бизнесмена Сергея Амаряна. Позднее Куркова рассталась с ним и вступила в новые отношения, о которых ничего не рассказывает. Весной 2023 году у нее родилась дочка Самира.

Если младшую наследницу пока она показывает редко, сына звезда даже берет с собой в деловые поездки. На этот раз Равшана решила запечатлеть Гаспара в машине. Мальчик занимается джиу-джитсу, поэтому часто ездит на тренировки.

Актриса старается наследника одевать по моде. Он предстал в джинсах на резинке, футболке в полоску и ветровке цвета неба. Лук дополнила кепка.