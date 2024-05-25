Дарья Мельникова из «Папиных дочек» показала редкое фото старшего сына от Артура Смольянинова*

Дарья Мельникова уже давно стала известной актрисой. Она снимается в кино и играет в театре. Актриса была в браке с Артуром Смольяниновым* 9 лет. Они развелись в 2021 году. Ее экс-муж теперь живет за границей.
А вот Дарья живет в Москве, старается обеспечить детей. У нее растут сын Артур, которому восемь лет, а также пятилетний сын Марк. Она старается их оберегать от общественности. Звезда крайне редко делится фото с ними. Но накануне она запечатлела своего старшего наследника на прогулке.
Он носит короткую прическу с челкой. Мальчик держал в руках цветок, но был очень серьезным.
Сын Дарьи Мельниковой. Фото: соцсети Дарьи Мельниковой
Поклонники посчитали, что мальчик растет копией своего отца. Но некоторые все же считают, что он многое унаследовал от мамы.
Напомним, что причины расставания с мужем Мальникова не стала озвучивать. Она подчеркнула, что им удалось сохранить доверительные отношения. Воспитывать малышей актрисе помогают родственники. А недавно Дарья призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Она теперь появляется на публике с актером Романом Набатовым.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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