Дарья Мельникова из «Папиных дочек» показала редкое фото старшего сына от Артура Смольянинова*

Дарья Мельникова уже давно стала известной актрисой. Она снимается в кино и играет в театре. Актриса была в браке с Артуром Смольяниновым* 9 лет. Они развелись в 2021 году. Ее экс-муж теперь живет за границей.

А вот Дарья живет в Москве, старается обеспечить детей. У нее растут сын Артур, которому восемь лет, а также пятилетний сын Марк. Она старается их оберегать от общественности. Звезда крайне редко делится фото с ними. Но накануне она запечатлела своего старшего наследника на прогулке.

Он носит короткую прическу с челкой. Мальчик держал в руках цветок, но был очень серьезным.