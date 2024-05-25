Беременная Топурия приехала в гости к Серябкиной и ее сыну: «Любимый Лука»

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она состоит в браке с дипломатом Львом Деньговым. Пара растит сына Адама. От прошлых отношений у певицы есть дочка Оливия. Она также тепло относится к детям своего супруга от прошлых отношений. А недавно артистка перестала скрывать третью беременность. Она продолжает выступать, хоть и находится уже на большом сроке. Этим летом у нее появится еще один малыш. Накануне звезда решила поехать в гости к подруге Ольге Серябкиной. Она сама села за руль.
В доме бывшей солистки группы Serebro Кети появилась в облегающем трикотажном платье, которое подчеркнуло ее большой живот. Она привезла подарок сыну Серябкиной Луке, которому в этом году будет три года.
«Моя любовь Лука», — заявила артистка.
Кети Топурия и Ольга Серябкина с сыном. Фото: соцсети Кети Топурии
Когда Топурия пошла к машине, то сын Ольги решил ее проводить. Он прощался с гостьей на английском языке. Певица посмеялась, когда он перепутал слова и стал с ней здороваться, а не прощаться.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит беременная артистка. Многие осыпали ее комплиментами. По всей видимости, у Кети уже совсем скоро случится пополнение в семье.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: