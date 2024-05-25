Куклачев рассказал, как пережил инфаркт: «Врачи говорили, что такая травма сердца несовместима с жизнью»

Юрий Куклачев уже давно стал известным артистом. Он выступает на сцене с труппой кошек. Дрессировщик недавно отметил 75-летие. К сожалению, именно в этот день ему стало плохо. Его госпитализировали и провели операцию. Оказалось, что артист пережил инфаркт. Целый месяц он провел в больнице, а теперь восстанавливается в санатории. Его дети в это время продолжают выступать в театре.

В интервью Куклачев рассказал, что ему стало плохо из-за трюка с прыжками на акробатическом шесте, который он выполнял всю жизнь. По его словам, врачи частной клиник позаботились о нем.

«Врачи говорили: "Такая травма сердца несовместима с жизнью". Отек легких... На мое счастье в этот вечер дежурил молодой врач Роман Почивалин. Только благодаря ему я сегодня жив. Он оперировал три часа, поставил мне 5 стентов… Мне сказали потом, что в таких тяжелых случаях делают шунтирование. Но на шунтирование не было времени. Надо было спасать. Роман Почивалин провел уникальную операцию, совершил чудо», — поделился Юрий Дмитриевич.

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Он признался, что в этот день певец SHAMAN был на его выступлении. Артист даже поехал в больницу, а потом подарил цветы врачу, который оперировал дрессировщика. Куклачев отметил, что в России работают хорошие медики. Он вспомнил, как врачам было сложно во время пандемии. Также клоун рассказал, что у него был рак, но Иосиф Кобзон в свое время направил его к онкологу Михаилу Давыдову, который вырезал опухоль и спас ему жизнь, пишет KP.RU.