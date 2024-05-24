Ани Лорак о дочери от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу: «Я — ее поддержка, а она — моя»

Известная певица Ани Лорак поделилась своими мыслями о воспитании детей в современном мире. Она отметила, что подростковый возраст является сложным периодом для родителей и детей, особенно учитывая доступ к большому объему информации и постоянное использование гаджетов.

Ани Лорак призвала родителей быть терпеливыми, любящими и поддерживающими, чтобы помочь своим детям пройти через этот сложный период. Она также упомянула, что ее дочь София растет прекрасным ребенком с красивым сердцем, и она всегда будет ее поддержкой.

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«Сонечка растет прекрасным ребенком с красивым сердцем. Я — ее поддержка, а она — моя», — сказала Ани Лорак.

Напомним, Ани Лорак родила дочку Софию в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Девочка появилась на свет в июне 2011 года.

Несколько лет назад Лорак рассталась с отцом Софии. Сейчас певица счастлива в отношениях с испанцем Исааком Виджраку, а Мурат Налчаджиоглу детом прошлого года женился на визажистке из Украины.

По материалам starhit.ru