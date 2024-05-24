Подруга Киркорова диджей Гусева о новой песне Пугачевой: «Голос как будто не Аллы Борисовны»

Диджей Катя Гусева, известная еще и как подруга Филиппа Киркорова, высказала свое мнение о новой песне Аллы Пугачевой. По словам Кати Гусевой, она не вслушивалась в текст композиции, однако отметила, что голос певицы Аллы Пугачевой показался ей незнакомым.

Гусева предположила, что, возможно, стихи в песне хорошие, но голос Пугачевой в ней неузнаваем.

«Голос как будто не Аллы Борисовны», — удивилась после прослушивания трека Катя Гусева.

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Также диджей сказала, что, если Примадонна хочет продолжать петь, она должна записывать новые песни. Гусева подчеркнула, что для нее и многих других людей Алла Пугачева остается легендарной личностью, несмотря на некоторые нюансы.