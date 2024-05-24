Участник «Дома-2» Тигран Салибеков забрал из роддома Вику Лысковец с сыном: «Все, мы поехали»

Вика Лысковец и Тигран Салибеков. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Ставший отцом в четвертый раз Тигран Салибеков привез Вику Лысковец с новорожденным малышом на телестройку.

Участник реалити-шоу «Дом-2» Тигран Салибеков встретил из роддома свою молодую жену Викторию Лысковец с новорожденным сыном. 

В микроблоге Тигран Салибеков поделился кадрами из клиники. Молодой папаша запечатлел, как акушерка катит по коридору родильного дома люльку, в которой лежит его новорожденный наследник.

«Все, мы поехали», — прокомментировал за кадром Тигран Салибеков.

Тигран Салибеков поделился кадрами с участием сына. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Напомним, сын Тиграна Салибекова и Виктории Лысковец родился 21 мая. Малыш стал первенцем для Вики и четвертым ребенком для Тиграна. У него есть три сына от брака с Юлией Салибековой.

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Сразу из роддома Тигран Салибеков и Вика Лысковец отправились на Поляну. Пара решила не брать отпуск, а сразу появиться перед камерами с новорожденным малышом.

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