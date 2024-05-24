Участник «Дома-2» Тигран Салибеков забрал из роддома Вику Лысковец с сыном: «Все, мы поехали»

Напомним, сын Тиграна Салибекова и Виктории Лысковец родился 21 мая. Малыш стал первенцем для Вики и четвертым ребенком для Тиграна. У него есть три сына от брака с Юлией Салибековой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Сразу из роддома Тигран Салибеков и Вика Лысковец отправились на Поляну. Пара решила не брать отпуск, а сразу появиться перед камерами с новорожденным малышом.