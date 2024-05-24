Беременная Таня Мусульбес улетела в Турцию с мамой, братом и Романом Капаклы

Татьяна Мусульбес также добавила, что они использовали солнцезащитный крем, но видимо его было недостаточно для защиты кожи.

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Роман Капаклы тоже делится в микроблоге кадрами с отдыха, на которых он изображен вместе с Татьяной и ее семьей. В отличие от дам, Роман Капаклы старается проводить больше времени в спортзале, чем на пляже.

Напомним, перед отъездом в Турцию Роман Капаклы и беременная Таня Мусульбес провели гендер-пати, во время которого узнали, что у них родится дочка.