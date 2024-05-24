Беременная Таня Мусульбес улетела в Турцию с мамой, братом и Романом Капаклы

Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес на большом сроке ожидания дочери решила ни в чем себе не отказывать.

Татьяна Мусульбес, которая находится на 28-й недели беременности, отправилась на отдых в Турцию вместе со своим избранником Романом Капаклы, мамой и братом. Компания решила насладиться теплым климатом и морем, но что-то пошло не так.

Татьяна Мусульбес и ее мама в первый же день на пляже умудрились обгореть. 

«Заснули с мамой на пляже, сгорели», - поделилась Татьяна Мусульбес.

Таня Мусульбес с мамой, братом и Романом Капаклы в Турции. Фото: соцсети Тани Мусульбес

Татьяна Мусульбес также добавила, что они использовали солнцезащитный крем, но видимо его было недостаточно для защиты кожи.

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Роман Капаклы тоже делится в микроблоге кадрами  с отдыха, на которых он изображен вместе с Татьяной и ее семьей. В отличие от дам, Роман Капаклы старается проводить больше времени в спортзале, чем на пляже.

Напомним, перед отъездом в Турцию Роман Капаклы и беременная Таня Мусульбес провели гендер-пати, во время которого узнали, что у них родится дочка.

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