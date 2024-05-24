Беременная Таня Мусульбес улетела в Турцию с мамой, братом и Романом Капаклы

Татьяна Мусульбес, которая находится на 28-й недели беременности, отправилась на отдых в Турцию вместе со своим избранником Романом Капаклы, мамой и братом. Компания решила насладиться теплым климатом и морем, но что-то пошло не так.
Татьяна Мусульбес и ее мама в первый же день на пляже умудрились обгореть.
«Заснули с мамой на пляже, сгорели», - поделилась Татьяна Мусульбес.
Таня Мусульбес с мамой, братом и Романом Капаклы в Турции. Фото: соцсети Тани Мусульбес
Татьяна Мусульбес также добавила, что они использовали солнцезащитный крем, но видимо его было недостаточно для защиты кожи.
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Роман Капаклы тоже делится в микроблоге кадрами с отдыха, на которых он изображен вместе с Татьяной и ее семьей. В отличие от дам, Роман Капаклы старается проводить больше времени в спортзале, чем на пляже.
Напомним, перед отъездом в Турцию Роман Капаклы и беременная Таня Мусульбес провели гендер-пати, во время которого узнали, что у них родится дочка.
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