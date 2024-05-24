Медведева недовольна поведением Бузовой на шоу «Сокровища императора»: «Поддержка низких поступков»

Актриса и телеведущая Наталия Медведева сделала заявление в микроблоге. Она призналась, что отказывается смотреть шоу ТНТ «Сокровища императора», после того, как его покинула команда «Желтых» — Женя Искандарова и Карина Кокс, за которых она болела.
Наталия Медведева дала понять, что ее возмущает поведение ведущей шоу Ольги Бузовой. По ее словам, та делает совершенно недопустимые вещи.
«Высказывание не нейтральной позиции, а конкретная поддержка каких-то низких поступков», — высказалась об Ольге Бузовой Наталия Медведева.
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Она предложила придумать для Ольги Бузовой новое шоу, в котором будут соревноваться ее друзья, родственники и бывшие возлюбленные.
«Вот там уже будет интересно посмотреть, кому она отдаст предпочтение», — заключила Наталия Медведева.
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