Актер сериала «Воронины» Георгий Дронов об искусственном интеллекте: «Делает винегрет!»

Актер популярного сериала телеканала СТС «Воронины» Георгий Дронов в беседе с Teleprogramma.pro озвучил свое отношение к искусственному интеллекту.

Он выразил сомнения в возможности искусственного интеллекта заменить человеческое творчество.

Георгий Дронов подчеркнул, что творчество часто связано с парадоксальными решениями и неожиданными поворотами, что может быть сложно для искусственного интеллекта. Он также отметил, что юмор и шутки требуют огромного объема информации, который, по его мнению, не может быть полностью усвоен искусственным интеллектом.

Актер также выразил сомнения в возможности искусственного интеллекта создать уникальный почерк, который является отличительной чертой каждого творца.

«Ведь каждого писателя мы узнаем по почерку — Толстого, Пушкина, Гоголя, Ильфа и Петрова или, в конце концов, кого-то из современных авторов. А что делает искусственный интеллект? Винегрет!» - отметил Георгий Дронов.

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В заключение, Георгий Дронов выразил мнение, что искусственный интеллект может быть полезен в определенных областях, таких как оптимизация производственных процессов или управление транспортными системами, но его использование в творческой сфере может привести к созданию среднестатистического продукта, лишенного индивидуальности и уникальности.