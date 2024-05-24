Актер из «Ворониных» Георгий Дронов: «Самый яркий подарок — моя дочка»

Актер Георгий Дронов, которого большинство поклонников узнали и полюбили по роли в сериале о семействе Ворониных, рассказал в интервью Teleprogramma.pro о лучшем подарке на день рождения.

По словам Георгия Дронова, это появление на свет его дочери Алисы. Когда девочка родилась, Дронову уже было почти сорок лет. Произошло это прекрасное событие 28 марта 2011 года. Наследницу артисту подарила его жена Лада.

Георгий Дронов отметил, что это был самый яркий подарок в его жизни. Свой день рождения Георгий Дронов отмечает, напомним, 7 апреля. В этом году ему исполнилось 53 года.

«Самый яркий подарок — моя дочка», - подчеркнул Георгий Дронов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, у Георгия Дронова и его супруги Лады есть еще сын Федор. Мальчк родился в 2012-м году.