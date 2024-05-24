Раймонд Паулс объявил о завершении карьеры: «Причина — плохое самочувствие»

Знаменитый латвийский композитор Раймонд Паулс объявил о завершении своей карьеры. 88-летний музыкант заявил, что больше не будет выступать на сцене и заниматься творческой деятельностью.

«Причина — плохое самочувствие», - объяснил маэстро причину своего решения.

Раймонд Паулс - один из самых известных и уважаемых композиторов в истории Латвии. Он написал множество популярных песен, которые стали настоящими хитами. Его творчество известно не только в Латвии, но и за ее пределами.

Песни Раймонда Паулса исполняли в свое время Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев. Все композиции становились хитами, их просто обожали поклонники.

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Паулс также был министром культуры Латвии и активно участвовал в общественной жизни страны. Он является обладателем множества наград и званий, включая звание Народного артиста Латвийской ССР.

По материалам журнала «Личная жизнь»