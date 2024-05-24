Тигран Салибеков и Вика Лысковец привезут новорожденного сына на «Дом-2»

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец на днях стали родителями, у пары родился сын Леон. В эту пятницу, 24 мая, молодую маму с новорожденным малышом выпишут из клиники.

Как правило, участники телестройки, у которых появляется ребенок, берут отпуск и проводят первое время втроем, без камер, либо в съемной квартире, либо в своей, если таковая имеется.

Но Тигран Салибеков и Вика Лысковец решили появиться под камерами с малышом, которому несколько дней от роду. В микроблоге Тигран Салибеков сообщил, что сразу из роддома они с Викой и младенцем приедут на Поляну.

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«Завтра выписка и сразу на проект. Решили не ехать домой», - поделился Тигран Салибеков в соцсети накануне.

В эту пятницу Тигран Салибеков показал в микроблоге, как готовится к встрече жены. Молодой папаша наглаживал себе рубашку, сообщив, что отправится в роддом в классическом наряде.

Кстати, на проект уже прибыла мама Вики Лысковец, которая, вероятно, будет помогать молодым родителям. А на «Доме-2» появится новая телебабушка.