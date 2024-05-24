Наталья Фриске не поедет на похороны сестры: «К сожалению, не смогу попрощаться с ней»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья поделилась в микроблоге кадрами, свидетельствующими о том, что она уехала из Москвы.

Наталья Фриске предложила подписчикам отгадать, куда же она направляется. Те, зная о скорбном событии в семье, предположили, что Наталья Фриске едет на похороны. Напомним, накануне стало известно, что от рака скончалась двоюродная сестра Натальи и Жанны Фриске Татьяна Гончаренко.

Но Наталья Фриске неожиданно для подписчиков сообщила, что на похороны родственницы не поедет.

«Нет, Таня в Одессе. К сожалению, не смогу попрощаться с ней», - написала Наталья Фриске.

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Наталья Фриске в компании подруг отправилась в Санкт-Петербург, чтобы поздравить с днем рождения еще одну свою подругу и устроить ей сюрприз.